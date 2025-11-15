SANTA MARINELLA - Il parere del segretario comunale «trattenuto» fino al giorno dalla conferenza dei capigruppo, «ha impedito alla minoranza la possibilità di predisporre atti alternativi».

La questione della Passeggiata a mare continua ad essere terreno di scontro politico a Santa Marinella.

Stavolta è la consigliera comunale d’opposizione, presidente della commissione legalità e trasparenza, Alina Baciu, a sollevare osservazioni sul comportamento del presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella che sarebbe venuto meno al suo ruolo di garanzia: «Durante la conferenza dei capigruppo tenutasi ieri è emerso ancora una volta un nodo politico–istituzionale che non può più essere ignorato: - afferma Alina Baciu - il presidente del consiglio comunale, Emanuele Minghella, continua a muoversi con una postura che appare più vicina alla maggioranza che lo ha espresso che al ruolo di garanzia che la sua funzione richiede».

I fatti. «Il 27 ottobre - ricorda la Baciu - l’opposizione ha presentato regolare richiesta di convocazione del consiglio comunale, chiedendo la revoca in autotutela della delibera n. 217 del 14 ottobre 2025, relativa alla Passeggiata. Il presidente Minghella ha successivamente richiesto un parere al segretario comunale, Francesco Gentile, che il 29 ottobre ha espresso parere contrario alla messa all’ordine del giorno della proposta. Il punto critico non riguarda il contenuto del parere, ma il comportamento del presidente: Minghella ha ritenuto opportuno trattenere il documento fino a oggi, giorno della conferenza, impedendo nei fatti all’opposizione di predisporre un proprio atto alternativo nei tempi necessari».

«Un gesto che solleva interrogativi legittimi sulla reale indipendenza della presidenza del consiglio e sul rispetto dei diritti delle minoranze, pilastri fondamentali della vita democratica di un ente locale - commenta la consigliera d’opposizione - Non è la prima volta che siamo costretti a segnalare criticità di questo tipo. In passato ci siamo rivolti al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, affinché fosse garantito il corretto funzionamento degli organi consiliari. È quindi doveroso richiamare il presidente Minghella al rispetto rigoroso del suo ruolo, che non può essere confuso con dinamiche politiche di parte. Questo modo di procedere non penalizza solo l’opposizione: priva l’intera cittadinanza di un dibattito ampio, trasparente e tempestivo su temi decisivi per Santa Marinella, come la Passeggiata e l’immobile comunale “La Perla del Tirreno”. Questioni che meritano un confronto pubblico serio e non ostacolato da scelte procedurali discutibili».

