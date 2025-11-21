S, MARINELLA - La Perla del Tirreno si prepara a dotarsi di un inno ufficiale. Ma non è l’unica iniziativa che il Comune sta allestendo, infatti, il sindaco ha commentato che Santa Marinella è una bellezza unica da vendere ai cittadini del mondo, lo stesso presidente del consiglio Minghella sottolinea che «è una opportunità per cementare la nostra identità». A tenere alta l'attenzione sul valore intrinseco della città è Tidei, che nelle sue recenti dichiarazioni ha ribadito l'eccezionalità del patrimonio santamarinellese.

«Siamo una località con caratteristiche climatiche uniche – dice il sindaco - siamo tra le città più iodate d'Italia, con 24 km di costa e presenze archeologiche straordinarie. Il nostro futuro non è nell'industria o nel cemento, ma nel benessere, nel turismo e nella valorizzazione di questa nostra eccellenza». Il sindaco ha poi posto l'accento sulla qualità dell'ambiente. «Il nostro microclima è eccezionale e i fatti lo dimostrano, Santa Marinella è un vero e proprio modello di città della salute, tanto da contare oltre 20 ultracentenari tra i nostri concittadini. Questo dato, che è frutto delle condizioni ambientali ottimali, dalla qualità del nostro mare alla salubrità dell'aria, sottolinea la straordinaria qualità della vita che offriamo e su cui puntiamo per lo sviluppo futuro».

“L'inno comunale – dice Minghella - rappresenta la futura voce della nostra comunità e sarà la colonna sonora delle nostre ricorrenze istituzionali e degli eventi più significativi. Siamo consapevoli che, in quanto città relativamente giovane, non disponiamo di canti che affondino le radici in una tradizione popolare secolare, come spesso avviene in altri luoghi. Proprio per questa ragione, attraverso questo concorso, desideriamo donare a Santa Marinella un potente elemento di identificazione e unione, forgiato dalla nostra stessa gente”.

