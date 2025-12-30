SANTA MARINELLA – Grande successo per il concerto "Il Giorno della Civetta" diretto dal Maestro Paolo Vivaldi, tenutosi lunedì sera presso la Sala Flaminia Odescalchi. Lo spettacolo è parte del Cartellone natalizio del Comune ed è uno dei tre appuntamenti previsti nell'edizione invernale del Santa Marinella Jazz & Blues Festival, evento organizzato in collaborazione con Alexanderplatz Club di Roma



La serata si è aperta nel segno della memoria e della riflessione con una prima parte dedicata al romanzo di Leonardo Sciascia. Il maestro Paolo Vivaldi, impegnato in tournée nei più importanti teatri italiani, ha guidato il pubblico attraverso le suggestioni de Il Giorno della Civetta, omaggiando l’opera omonima di Sciascia, con brani musicali da lui stesso composti. Intensa ed emozionante la lettura della voce narrante Vita Villi, accompagnata dall'ensemble composto da musicisti di altissimo livello. Uno spettacolo che ha saputo unire la sapiente letteratura di Sciascia alla grandezza universale delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale.

La seconda parte dello spettacolo è stata infatti dedicata a due giganti della musica contemporanea: Ennio Morricone con le sue melodie struggenti e immortali e Ryuichi Sakamoto con le sue sonorità minimaliste e poetiche, capaci di trasportare l'ascoltatore in mondi lontani.

Paolo Vivaldi, compositore di fama internazionale e compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione, ha saputo reinterpretare questi maestri senza tradirne l'anima.

"Ricordare Morricone e Sakamoto significa celebrare l'immortalità dell'emozione", ha spiegato Vivaldi.

Il successo della serata conferma come la valorizzazione del territorio passi inevitabilmente attraverso eventi di questo calibro qualitativo.

Lo spettacolo è stato presentato da Alessandra De Luca Manuti.

Il prossimo appuntamento è per il 31 dicembre alle ore 22:00 in piazza Trieste con il concerto di Sarah Jane Morris & Fulvio Tomaino Blues Band per festeggiare l'arrivo del nuovo anno tra soul, jazz, funk e pop.

