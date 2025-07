SANTA MARINELLA - Con oltre 10mila spettatori e numerosi sold out registrati nei primi venti giorni di programmazione, la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2025” si afferma come uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate laziale. Promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Lazio Crea con la direzione artistica di Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio, la manifestazione conferma il maniero antico come uno dei luoghi simbolo della scena culturale del territorio. Successo anche per la mostra “Warhol e Banksy”, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, visitabile fino al 18 settembre, anche con visite guidate il sabato alle 19, che propone un affascinante dialogo tra due protagonisti assoluti dell’arte contemporanea. Due visioni artistiche radicalmente diverse eppure accomunate dalla capacità di trasformare lo sguardo sul presente, da un lato Warhol, simbolo della cultura pop e del culto della celebrità, dall’altro Banksy, voce irriverente e anonima della street art globale. Prosegue la rassegna cinematografica “Le dive della Titanus”, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale e Titanus, con in programma la celebrazione di due dive che hanno fatto la storia del cinema italiano. Questa sera divertimento assicurato con lo spettacolo comico Bollicine con Max Giusti. In questo spettacolo, Max, smette i panni del Marchese del Grillo e torna a indossare l’abito da mattatore. Uno spettacolo brillante e ironico in cui, tra risate e confidenze, l’artista si racconta come mai prima, condividendo pensieri scomodi e verità personali in un’atmosfera festosa e spumeggiante. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. In scena con la Super Max Band Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso, Daniele Natrella alla batteria. Divertimento assicurato anche sabato con Anna Mazzamauro in “Com’è ancora umano lei”. Un omaggio teatrale a Paolo Villaggio attraverso i ricordi e le parole della storica signorina Silvani. Tra emozioni, ironia e aneddoti personali, lo spettacolo intreccia memorie condivise con l’autore di Fantozzi, accompagnato dalla musica dal vivo di Sasà Calabrese. Un racconto intimo e divertente che restituisce umanità e poesia a uno dei personaggi più amati del cinema italiano. Domenica 27 luglio, alle 19, nell’ambito della rassegna Libri e Calici, sarà presentato il romanzo Ara, Il romanzo della Gurfa di Luisa Caterina De Caro. Alle 21 serata dedicata alle famiglie con La storia di Hansel e Gretel, spettacolo consigliato dai 6 anni in su, che rilegge la celebre fiaba in chiave evocativa e contemporanea.

©RIPRODUZIONE RISERVATA