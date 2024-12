SANTA MARINELLA – Molto risentito il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in merito a quanto emerso in queste ore sulla qualità delle acque del mare con la Guida blu di Legambiente che ha assegnato alla Perla del Tirreno soltanto due vele. Tidei tira fuori le tabelle per difendere la bontà del “suo” mare.

«Santa Marinella e Santa Severa hanno un mare invidiabile, sotto ogni punto di vista, così come riportato dai dati ufficiali del Governo sul portale acque, da tutti visionabili e consultabili. Rispetto allo scorso anno abbiamo ricevuto oltretutto due nuovi punti di campionamento catalogati come "eccellenti" a dimostrazione che il nostro mare è pulito ed in ottima salute, così come si evince dalle tante presenze di villeggianti e turisti che affollano le nostre spiagge. Il nostro sistema di depurazione - ha aggiunto il sindaco - è ottimale e ci permette di ottemperare a tutti i parametri di qualità».

