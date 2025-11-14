S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei ha inaugurato la nuova cella frigorifero collocata nel centro di distribuzione di via Cicerone. Presenti i volontari della Misericordia, impegnati nella raccolta e nella consegna dei beni necessari alle famiglie in difficoltà. “Il frigorifero rappresenta un ulteriore supporto all'instancabile attività di solidarietà che viene svolta dal Gruppo Sociale della Misericordia – dice il sindaco - che vediamo costantemente impegnato in tutte le fasi, dalla raccolta alla consegna di generi alimentari, vestiario e altri beni. Alimenti freschi che necessitano di essere conservati in condizioni ottimali prima di giungere nelle mani dei cittadini che ogni mercoledì raggiungono il punto di distribuzione. Questo tipo di attività, che si ripete ogni settimana, ha avuto un impatto particolarmente positivo sulle famiglie in difficoltà. Voglio ringraziare i volontari della Misericordia, con cui lavoriamo a stretto contatto per portare sollievo a tutte le famiglie e ai bambini coinvolti. Molta della merce che viene elargita ogni settimana proviene dalla donazione di aziende, negozi e dalle grandi catene di distribuzione, che regalano alla Misericordia spesso grandi quantitativi di frutta e verdura fresca ma anche zuppe, yogurt, formaggi, merce talvolta acquistata in eccedenza o invenduta con una scadenza abbastanza breve che restando sugli scaffali finirebbe poi per essere gettata, con enorme spreco. Ancora una volta, un grazie sincero alla Misericordia e a tutte le realtà locali che danno il loro contributo, questa è la vera essenza dell’impegno sociale”.