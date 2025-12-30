SANTA MARINELLA - "Mi pare ieri! Ricordi e ritratti di anni irripetibili" è il libro scritto da Ernesto Bassignano e presentato domenica sera alla Casina Trincia. L'incontro, organizzato dalla Biblioteca Civica "A. Capotosti", ha visto la presenza dell'autore e di Alessandra De Luca Manuti che lo ha intervistato ed introdotto al pubblico in un’atmosfera intima e partecipata. Una presentazione arricchita da aneddoti e riflessioni, che Bassignano ha raccolto nel suo libro tra disegni e racconti. Frammenti di una vita vissuta : dagli esordi nel quartetto dei "Giovani del Folk" (con Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Mimmo Locasciulli) fino alla carriera come giornalista radiofonico e agitatore culturale. Emozionanti i ritratti di amici e colleghi come quelli di Gianmaria Volonté a Umberto Bindi.

"Non è un libro di memorie polverose", ha detto l’autore durante la presentazione, "ma il tentativo di spiegare, anche ai più giovani, che la passione e l'impegno sono i soli motori capaci di sconfiggere la noia e l'indifferenza in un tempo che tende a dimenticare e cancellare la memoria" Bassignano diventa custode della memoria storica della musica italiana, che ha vissuto in prima persona, sia come cantautore che giornalista e che, nonostante le delusioni politiche e culturali, continua a guardare al domani con lo spirito del cronista e l'anima del poeta.

Nella stessa serata, sempre alla Casina Trincia, è proseguita anche la mostra fotografica "Le forme dell’acqua" di Kickksia, alias Mattia Luciani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA