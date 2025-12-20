SANTA MARINELLA – Torna anche quest'anno l'avviso pubblico che prevede la possibilità di accedere al contributo, stanziato da Regione Lazio tramite il Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4, destinato alle famiglie con minori di 12 anni con disturbo dello spettro autistico.

Il percorso dei programmi dedicati ai bambini con autismo richiede non solo un enorme impegno emotivo, ma anche un carico finanziario significativo per terapie e assistenza. Si stima che in Italia circa 1 bambino su 70-77 (nella fascia d'età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico. Le persone che soffrono di questo disturbo in Italia sono circa 500.000 e coinvolgono indirettamente oltre 1 milione di famiglie e secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, la tendenza è in costante crescita.

La somma stanziata da Regione Lazio per i rimborsi, destinati ai nuclei familiari che nel 2024 hanno usufruito dei principali programmi riconosciuti ABA, EIBI, ESDM

TEACCH e altri interventi con evidenza scientifica, è pari a € 92.676,81.

Il rimborso massimo per famiglia è di € 5.000 annui per minore. Hanno priorità le famiglie con più figli autistici e ISEE ≤ € 8.000. A parità di ISEE prevalgono i minori più piccoli, poi l’ordine cronologico delle domande.

Le domande vanno presentate solo online entro il 4 febbraio 2026 sul portale del Comune capofila: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_017

Nell'avviso, si legge che il contributo, che integra il Piano Assistenziale Individualizzato, è riconosciuto solo se le prestazioni sono state erogate da centri qualificati o professionisti iscritti all’Elenco Regionale aggiornato.

È inoltre specificato che il contributo è destinato ai residenti nei quattro Comuni del Distretto, tra cui Santa Marinella, che abbiano sostenuto spese ammesse nel 2024, per prestazioni che non siano state già finanziate da altri contributi pubblici.

L’istruttoria è svolta dal Servizio Sociale comunale, che verifica i requisiti. Le graduatorie saranno formate tramite n mero di protocollo. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico. Per informazioni e dettagli è possibile9visitare il sito del Comune di Santa Marinella o rivolgersi al PUA previo appuntamento presso il poliambulatorio ASL via Valdambrini n. 115.

