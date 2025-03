S. MARINELLA – Lo scorso 18 marzo è stato superato uno snodo cruciale per il trasferimento del sito di Torre Chiaruccia dallo Stato al patrimonio comunale. All’interno della sede del segretariato del Ministero dei Beni Culturali a Roma, la delegazione del Comune di Santa Marinella composta dal Sindaco Pietro Tidei, dal Generale Francesco Settanni, incaricato alla valorizzazione del patrimonio comunale e dai delegati alla Città della Scienza di Torre Chiaruccia e dell’Istituto Marconiano Marilena Curti e Livio Spinelli, ha incontrato la direzione regionale del Lazio dell’Agenzia del Demanio e il segretario regionale del Ministero dei Beni Culturali, con i rispettivi funzionari, per quanto concerne le attività volte all’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto nel novembre del 2022 tra il Ministero della Difesa, l’agenzia del demanio e il Comune, che prevede il trasferimento del sito di Torre Chiaruccia dallo Stato al Comune di Santa Marinella. “Si è lavorato in una importante mattinata di riunione operativa, tutti in sinergia, ad un accordo sull’iter amministrativo da perseguire – spiega Marilena Curti - ed i reciproci atti formali da redigere, necessari all’ottenimento dei fondi per dar vita al progetto stralcio cui, contestualmente, dovrà corrispondere il trasferimento del sito al patrimonio comunale”.

