SANTA MARINELLA – Alina Baciu, presidente commissione Legalità e trasparenza, torna a parlare dopo le dichiarazioni del presidente Minghella. Al centro, come si ricorderà, la scelta di Mighella di trattenere il parere negativo del segretario comunale sulla proposta di revoca della delibera riguardante il project financing della Passeggiata.

«Più che una risposta, le dichiarazioni di Emanuele Minghella nei miei confronti sono una confessione – dice la consigliera Baciu - il presidente del consiglio comunale di Santa Marinella infatti, rivendica orgogliosamente il diritto di tenere nascosto all'opposizione per 20 giorni il parere negativo del segretario comunale Francesco Gentile sulla proposta di revoca della delibera riguardante il project financing della Passeggiata e del sottostante immobile di proprietà comunale denominato "La Perla del Tirreno" - afferma Alina Baciu - Ancora una volta, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito sulle argomentazioni contenute nel parere del segretario, le dichiarazioni di Minghella sono una conferma del fatto che, in questa vicenda, lui è giocatore e arbitro allo stesso tempo. Cosa in parte ovvia e nota a tutti i cittadini, visto che nella precedente amministrazione ricopriva la carica di assessore alle Attività produttive, durante la quale ha portato avanti con forza il progetto di partenariato pubblico privato riguardante la Passeggiata. Quello che però pone la posizione di Minghella in un aperto conflitto di interessi è la delega che attualmente ricopre in parallelo con la presidenza del consiglio comunale, ovvero quella alle Attività produttive, commercio e sviluppo economico». «In pratica – spiega la consigliera - tenendo riservato il parere del segretario comunale, Minghella ha impedito all’opposizione di presentare in aula un atto relativo alla sua delega. Un comportamento che si commenta da solo, la cui evidente parzialità può essere sanata da parte di Minghella facendo solo una scelta precisa: o rinuncia alle deleghe, o rinuncia alla presidenza del consiglio comunale».

«Il suo comportamento – aggiunge Alina Baciu – probabilmente raccoglie il plauso del suo mentore Pietro Tidei (al quale ormai si ispira anche nei toni aggressivi quando non gradisce il confronto con l'opposizione) ma sicuramente mortifica non tanto l'opposizione, quanto il diritto di tutta la cittadinanza ad avere assicurato un dibattito più ampio possibile su temi di vitale importanza per la nostra città, come la Passeggiata e l'immobile di proprietà comunale denominato "La Perla del Tirreno". Un diritto che i cittadini stanno rivendicando firmando in massa contro il provvedimento della giunta Tidei relativo alla Passeggiata. Ma evidentemente Minghella non si pone il problema di dare agli abitanti della nostra città le rassicurazioni sul futuro della “Perla del Tirreno” che stanno chiedendo con forza. Per confrontarsi con la città serve coraggio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA