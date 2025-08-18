SANTA MARINELLA – La giunta comunale di Santa Marinella ha approvato nei giorni scorsi, con delibera n 183 del 14-08-2025, l’adeguamento, previsto per legge, delle tariffe del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026.

Dal primo settembre il prezzo applicato sarà revisionato secondo l’indice Istat nazionale dei prezzi al consumo Foi pari a 1,5%, misurato sul mese di giugno 2025 rispetto a giugno 2024. Il nuovo prezzo del buono pasto prevede un incremento pari a € 0,0728. (sette centesimi)

“L’adeguamento annuale in base all’indice generale dei prezzi al consumo, prevede un minimo aumento del costo del pasto, che rende possibile mantenere al contempo la qualità delle materie prime utilizzate e l’efficienza del servizio mensa - ha riferito il sindaco Pietro Tidei - La tutela delle famiglie più deboli e bisognose rimane una delle principali priorità di questa Amministrazione. Proprio per questo motivo i costi sono calibrati in base all’Isee e resta garantita l’esenzione dal pagamento del servizio ai residenti che si trovano in condizioni eccezionali di grave difficoltà economica, segnalate dai servizi sociali”.

L’amministrazione ha infatti previsto un incremento delle agevolazioni tariffarie basate sull’indicatore Isee, con una riduzione del 25% sulla tariffa per il secondo figlio e del 50% per il terzo e successivi. Allo stesso tempo ci sarà la possibilità durante l’anno scolastico di richiedere un ricalcolo della tariffa presentando un Isee aggiornato.

Entrando nel dettaglio il costo del pasto in prima fascia (Isee fino a € 3.000) passa dai 2,06 euro del 2024 a 2,13 euro per l’anno scolastico 2025/2026. Oltre Isee pari a 30.001 euro (ultima fascia) il costo del buono pasto passa da €4,99 a € 5,06. In prima fascia, per il secondo figlio il pasto costerà € 1,59 (-25%) e dal terzo figlio costerà € 1,06 (-30%).

c’è ancora tempo per richiedere il contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2025 / 2026. Le domande dovranno essere presentate entro Il 10.09.2025. Sul sito del Comune di Santa Marinella si potranno avere informazioni e dettagli.

Sono inoltre aperti i termini per presentare domanda di accesso al servizio di trasporto scolastico con scuolabus per l’a.s. 2025/2026 per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria.

Il Comune ha messo a disposizione dell’utenza il servizio di facilitazione digitale presso la Biblioteca Civica, dove un’ operatrice è a disposizione per supportare la compilazione delle domande.

L’amministrazione ricorda che la presentazione dell’attestazione Isee è obbligatoria per usufruire delle riduzioni tariffarie previste.

