PHOTO
CIVITAVECCHIA – Siringhe abbandonate, tracce di sangue e rifiuti tra i marciapiedi e i giardini di via Apollodoro.
La denuncia arriva dai residenti, esasperati per la situazione di degrado che interessa l’area tra il parcheggio del Conad Le Terme e il palazzo dell’Agenzia delle Entrate, proprio di fronte alla scuola comunale Gianni Rodari.
«Non possiamo accettare che i tossicodipendenti si buchino in centro città – scrivono – dobbiamo stare attenti a dove mettere i piedi, temiamo persino di uscire di casa o far giocare i nostri figli». Un grido di allarme che chiede risposte urgenti e concrete.
