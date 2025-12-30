MACCARESE - Salmonella nelle telline: è quanto riscontrato da un rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

A seguito di tale analisi la Asl Roma 3 informa che, con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi, in particolare delle telline, provenienti dall’Area 2 di Maccarese.

Il provvedimento si è reso necessario , appunt o dopo l’analisi effettuata su campioni di telline prelevati nell’area di Maccarese. L’esito ha quindi fatto scattare le procedure previste dalla normativa sanitaria vigente per la tutela dei consumatori.

A tutela della salute pubblica, e in attesa degli esiti di ulteriori indagini e accertamenti sanitari, l’Area 2 di Maccarese è stata sottoposta a un declassamento temporaneo dello status sanitario. Tale declassamento comporta l’interdizione di tutte le attività di raccolta e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La misura adottata ha carattere precauzionale ed è finalizzata a prevenire possibili rischi per la salute dei cittadini.

Il divieto resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti, sulla base dei risultati dei controlli successivi e delle verifiche in corso.

La salmonella è un genere di batteri che causa un'infezione gastrointestinale comune chiamata salmonellosi, trasmessa principalmente tramite alimenti o acqua contaminati, ma anche per contatto diretto con animali infetti; provoca sintomi come diarrea, febbre e crampi addominali, di solito autolimitanti, ma pericolosi per neonati, anziani e immunodepressi, e si previene con una corretta cottura e igiene.

