«Salutiamo con soddisfazione l’attivazione a partire dal 3 febbraio prossimo di un secondo ambulatorio di medicina generale nella frazione di Grotte Santo Stefano e di un nuovo ambulatorio in quella di San Martino al Cimino. A Grotte il nuovo servizio sarà attivo due giorni a settimana con la presenza della dottoressa Maria Rita Raggi e i pazienti interessati potranno già da oggi presentare richiesta di assistenza attraverso gli appositi canali. A San Martino al Cimino invece gli utenti potranno avvalersi dell’assistenza dei medici Giulia Campana e Ludovica Testa». Così Daniele Sabatini, capogruppo FdI in Regione che parla di «un risultato importante e significativo per il quale ringraziamo il commissario straordinario dell’Asl di Viterbo Egisto Bianconi che ancora una volta si è attivato con grande impegno e competenza per soddisfare i bisogni di salute provenienti dal territorio. I nuovi ambulatori vanno infatti a soddisfare specifiche esigenze più volte manifestate dalle popolazioni assistite e di cui Fratelli d’Italia si è fatta portavoce ai vari livelli. L’Asl - prosegue Sabatini - ha messo in atto tutti gli strumenti normativi a disposizione per poter conseguire l’obiettivo richiesto dopo un attento e scrupoloso lavoro di ricerca e reclutamento del personale disponibile. È stata così garantita la continuità e il potenziamento della medicina generale di prossimità nelle zone periferiche del capoluogo della Tuscia, con l’offerta agli utenti di servizi sanitari territoriali efficienti e di adeguate professionalità».