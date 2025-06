«La giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 45 mila euro quale contributo straordinario in favore del Comune di Viterbo per sostenere la promozione e organizzazione di iniziative e attività collegate al Trasporto della Macchina di Santa Rosa del prossimo 3 settembre, al fine di incrementarne l’attrattività nell’anno del Giubileo». Lo rende noto il capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini. «È stato così concretizzato l’emendamento che abbiamo presentato in sede di variazioni di bilancio - continua Sabatini - che ha redistribuito le somme originariamente inserite nella legge di stabilità 2025 per finanziare il trasporto straordinario, che però non si è potuto organizzare per problemi logistici. Starà ora al Comune di Viterbo mettere in campo un progetto qualificante che sia in grado di valorizzare il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, da oltre dieci anni patrimonio immateriale dell’Unesco, e renderlo fortemente attrattivo per pellegrini e turisti, in stretta connessione con le celebrazioni giubilari. Ringrazio - conclude - il presidente Rocca, l’assessore al Bilancio Righini e tutta la giunta per aver confermato ancora una volta quanto l’evento simbolo di Viterbo sia considerato da questa amministrazione regionale rilevante e strategico per lo sviluppo religioso, culturale e turistico del Lazio e per la promozione del nostro territorio a livello internazionale, specialmente in un anno straordinario come quello che stiamo vivendo».