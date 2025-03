Colpo da 100mila euro in un magazzino di Viterbo da cui sono stati rubati pannelli solari. La polizia recupera la merce e arresta uno 49enne romeno. Le indagini sono partite lunedì notte in seguito alla segnalazione di un furto di materiale per la costruzione di impianti fotovoltaici. Secondo il titolare della ditta i ladri avrebbero caricato la refurtiva su un camion e su una Fiat 500 rubati all’interno del deposito. Le indagini, avviate tempestivamente dalla squadra mobile della questura di Viterbo, sulla base dei primi riscontri hanno portato gli investigatori su una possibile traccia a Roma. Le successive ricerche, condotte in collaborazione con i Falchi della VI sezione della squadra mobile di Roma, hanno consentito di intercettare, nel comune di Castelnuovo di Porto, uno dei presunti autori del furto, un 49enne di origini romene già noto alle forze dell’ordine.



A seguito di perquisizione domiciliare è stato rinvenuto parte del materiale asportato e le chiavi del camion e della Fiat 500 rubati. Il mezzo pesante, nascosto a Roma nella zona di Labaro e l’autovettura, successivamente rinvenuta a Viterbo, sono stati recuperati. Lo straniero è stato arrestato per furto aggravato, arresto convalidato dal gip su richiesta della procura di Tivoli. La merce rubata è stata integralmente restituita al titolare dell’azienda. Nei pressi dell’abitazione dell’arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati 60 pannelli fotovoltaici, per i quali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Per tale motivo l’uomo è stato anche denunciato per ricettazione.