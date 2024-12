CERVETERI - Territorio ancora bersaglio dei ladri. Questa volta i malviventi avrebbero colpito in via Sant'Angelo. «Mi hanno rubato tutti gli strumenti musicali», denuncia Giampiero. Il valore della refurtiva sottratta dai balordi ammonterebbe a circa 5 mila euro. Purtroppo non è la prima volta che sul territorio etrusco si segnalano effrazioni. Pochi giorni fa, nella vicina frazione di Cerenova, i cittadini avevano messo in fuga i ladri che si stavano introducendo in casa di un vicino. E proprio la sicurezza e l'escalation dei furti era stato il tema affrontato dall'amministrazione in un incontro pubblico organizzato al centro anziani della frazione etrusca. Incontro arrivato dopo numerosi appelli da parte della cittadinanza che si era mossa anche con sit-in e fiaccolate. Incontro non sufficiente, però per il presidente del comitato di zona, Enzo Musardo che ne aveva richiesto un altro «per definire meglio l'attuazione di tale progetto (una sicurezza partecipata) e procedere alla sua adozione». L’associazione pretenderebbe anche di istituire un delegato o assessore alla sicurezza partecipata e polizia locale.

