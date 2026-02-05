È finita in manette la fuga di un operaio 45enne sorpreso dai carabinieri subito dopo aver compiuto un furto in un’abitazione a Fabrica di Roma. L’arresto, avvenuto in flagranza lo scorso 27 gennaio è frutto della prontezza e capacità dei militari di pattuglia, e s’inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dall’Arma per prevenire e contrastare i reati predatori. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si era introdotto in un appartamento dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando un cacciavite come grimaldello e, una volta all’interno, aveva trafugato diversi monili in oro. Il 45enne non è, però, riuscito a fare molta strada, visto che la pattuglia della Stazione di Fabrica di Roma, transitando nella zona, lo ha intercettato nelle immediate vicinanze della casa appena visitata. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo prima che potesse dileguarsi con la refurtiva, interamente restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito e degli accertamenti condotti dal Comando stazione di Fabrica di Roma, è stato tradotto presso la casa circondariale di Viterbo.