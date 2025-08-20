CERVETERI – Intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri oggi pomeriggio intorno alle 16,45 per una roulotte in fiamme, che è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’equipaggio della 26 A in via del Sasso.

All’arrivo sul posto i pompieri hanno trovato una situazione di incendio generalizzato ed hanno subito attivato le operazioni di spegnimento salvaguardando le abitazioni e le sterpaglie nelle immediate vicinanze. All’interno della roulotte c’era una donna prontamente allontanata dalle fiamme e portata in ospedale dal personale sanitario del 118 a scopo precauzionale. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

