Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, ha incontrato Luca Bernardini, direttore tecnico Anas, Marco Moladori, responsabile struttura territoriale Anas del Lazio e Luca Vettor responsabile rapporti con il Parlamento. Una riunione che ha avuto per oggetto interventi, manutenzioni e nuove opere, previste o in fase di realizzazione da Anas in provincia di Viterbo e nel territorio del Comune di Civitavecchia. Nel dettaglio, per ora, il deputato viterbese non entra ma c’è da scommettere che si sia parlato della Orte- Civitavecchia e, probabilmente, ad altri interventi secondari di Anas.