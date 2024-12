RONCIGLIONE - Si svolgeranno martedì 18 giugno alle 15,30 al duomo di Ronciglione i funerali di Maria Cesarea Petracca, la professoressa morta giovedì scorso a Ladispoli, travolta dalle onde.

La tragedia, che si è consumata sulla spiaggia di Torre Flavia, ha sconvolto le due comunità di Ronciglione, dove lavorava e si era trasferita da una quindicina di anni, e di Capranica. La donna, 62enne, insegnava infatti inglese nella scuola media Ettore Petrolini di Ronciglione ma era stata docente anche nella scuola primaria Francesco Petrarca di Capranica.

Il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni, ha detto che «la perdita di Maria Cesarea è stata una disgrazia. Non ci sono parole, solo tristezza per la perdita di una grande persona. Riposa in pace, prof».

Era conosciuta, stimata e benvoluta da tutti come dimostrano anche le decine di messaggi di cordoglio sui social.

Maria Cesarea Petracca e una sua amica, residente a Ronciglione, giovedì si erano recate sul litorale per passare qualche ora in tranquillità dopo gli scrutini. Le due donne sono state travolte dalle onde e sono state sbattute contro gli scogli. A perdere la vita, sul colpo, Maria Cesarea Petracca mentre la collega è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio ma non sarebbe in pericolo di vita.