Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, interviene sull’avvio dei lavori per il potenziamento ed efficientamento della Ferrovia Roma Viterbo. «L’intervento è finanziato con i fondi dell’Accordo di coesione e sviluppo fra Governo e Regione, sottoscritto dalla premier Meloni e dal presidente Rocca - ricorda Sabatini - che investe 360 milioni per l’efficienza dei trasporti nel quadrante nord del Lazio. Il raddoppio del segmento Riano- Morlupo rappresenta il primo passo concreto della progettualità di recupero in atto, cui si aggiungono opere strutturali di rinnovamento e riqualificazione che aumenteranno gli standard di sicurezza, favoriranno un incremento della velocità con una riduzione dei tempi di percorrenza, oltre a maggiori confort di viaggio. Una linea strategica per l’area nord del Lazio, e soprattutto per Viterbo, dal punto di vista turistico, collegando il capoluogo della Tuscia direttamente con il centro della Capitale. Una ferrovia - aggiunge Sabatini - che finalmente potrà diventare attrattiva anche per il pendolarismo, visto che fino ad oggi l’inefficienza della linea e i tempi di percorrenza troppo lunghi rendevano impraticabile l’infrastruttura per chi deve raggiungere Roma per esigenze di lavoro e di studio. Un grazie alla giunta Rocca, e all’assessore Ghera in particolare, per aver posto massima attenzione al tema del trasporto ferroviario, mettendo in campo una seria programmazione che permetterà di recuperare anni di colpevoli ritardi che hanno aperto una ferita profonda nel sistema del trasporto regionale, soprattutto con la provincia di Viterbo. Un grazie anche ad Astral che realizzerà le relative opere e a Cotral per aver prontamente attivato un servizio compensativo su gomma per i viaggiatori ».