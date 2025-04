La società Firema Titagarth ha consegnato in Regione le fideiussioni, in sostituzione di quelle contestate, per la fornitura dei treni della Metromare e della linea Roma-Viterbo. Ad annunciarlo è stato Didier Pfleger, Ceo della società. «Grazie all’impegno degli azionisti di Titagarh Firema e dei nostri partner finanziari - spiega - abbiamo ottemperato alle richieste della Regione Lazio, consegnando le fideiussioni necessarie per la corretta prosecuzione della commessa relativa alla fornitura dei 38 treni destinati alle linee Roma - Lido e Roma - Viterbo. La priorità della nostra azienda ora è proseguire con la produzione dei treni, in particolare con il collaudo dei primi due convogli».

“Le fideiussioni certificate – conclude l’azienda – garantiscono la solidità finanziaria e assicurano l’impegno di Firema Titagarh nel rispettare gli impegni assunti con la Regione Lazio”.

Sul fatto interviene David Nicodemi, presidente dell’associazione TrasportiAmo.

«Ben venga - dice - l’annuncio di Didier Pfleger, Ceo di Firema Titagarh, con la speranza che ponga fine a mesi di tensione, segnati dalla ferma e giustificata presa di posizione della Regione Lazio, e che rappresenti finalmente un segnale concreto per raggiungere un nuovo accordo e avviare così la produzione dei nuovi rotabili per le ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo».

Nicodemi auspica «che le nuove fideiussioni presentate da Firema Titagarh non incontrino alcun ostacolo; altrimenti, rischiamo di trovarci di fronte alla fine di ogni speranza per la modernizzazione del servizio».