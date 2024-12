«Ho convocato la Commissione Trasparenza per il 26 novembre al fine di fare luce sulla fornitura degli oltre 30 treni acquistati dalla Regione Lazio a gennaio del 2022 per le linee Roma-Lido e Roma- Viterbo a seguito di un bando di gara vinto dalla società Firema S.p.A. e che ad oggi non sono stati ancora consegnati, tenuto conto che i primi due avrebbero dovuto entrare in servizio a gennaio 2024». Così in una nota Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del Pd. «Ovviamente - aggiunge - sarà l’occasione per acquisire gli elementi sull’azione di verifica che la direzione regionale ha intrapreso per far scattare le penali circa i ritardi nei tempi di consegna e la scoperta, come riportato da alcuni quotidiani, che le fideiussioni rilasciate dall’impresa a garanzia del contraente non fossero valide. Sarà l’occasione per sapere dalla direzione stessa come sono state fatte queste verifiche e come sia potuto accadere tale increscioso “incidente”. Nel corso della commissione - continua - tenteremo inoltre di far luce sui motivi di questi ritardi nella consegna dei treni».