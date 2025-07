Uno stanziamento da 8 milioni di euro per migliorare la rete ferroviaria FL3, Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina. È quanto prevede l’emendamento al Decreto infrastrutture. L’annuncio arriva dal deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

«L’approvazione dell’emendamento al Decreto Infrastrutture rappresenta un risultato concreto per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina - dice Rotelli - Il provvedimento destina 8 milioni di euro alla realizzazione di binari di precedenza in stazione, interventi mirati ad aumentare la capacità, la frequenza e l’affidabilità del servizio. Si tratta di un intervento strategico, atteso e necessario, che testimonia l’impegno del Governo verso le esigenze infrastrutturali della Tuscia. Migliorare la mobilità significa rafforzare la competitività del territorio, renderlo più attrattivo e garantire servizi migliori per i cittadini»

I binari di precedenza consentono a un treno più lento o fermo di cedere il passo a uno più veloce o in orario, permettendo una migliore gestione del traffico ferroviario e una maggiore frequenza del servizio.

“Va nella direzione giusta e auspicata l’emendamento al Decreto Infrastrutture, approvato dalla Camera, a firma del deputato Mauro Rotelli - scrive l’associazione TrasportiAmo - Accogliamo, quindi, con favore quest’importante iniziativa verso i pendolari della Tuscia e verso una linea particolarmente in affanno, convinti che investire nella mobilità sostenibile significhi investire nella qualità della vita e nello sviluppo del territorio. Forse le risorse stanziate non basteranno, ma è di certo una buona partenza”.