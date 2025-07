SANTA MARINELLA – Domenica sera alle 19, l’intera città è invitata a partecipare all’evento “Un bacio per la pace”, in programma al porticciolo turistico. E’ la prima manifestazione che coincide con la collocazione della Statua del Bacio posta all’interno della marina di Santa Marinella, che nei primi dieci giorni ha ottenuto molti consensi via social, con oltre 200mila visualizzazioni. Questo il programma dell'evento: Photo corner, lascia un messaggio di pace e amore con un selfie nel corner dedicato, a cura di Arianna Peretti, seguirà un défilé di moda della scuola di portamento di Gloria Salipante, con abiti da sera della boutique Glamour di Santa Marinella, la serata proseguirà con l’interpretazione di poesie a cura degli allievi del corso di recitazione dell’associazione Santa Marinella Viva, a cui seguirà una performance di danza della scuola Obelix Danza, oltre ad un omaggio lirico della soprano Remina Baldolini. Previsto anche un concerto di musica con esecuzione di brani a cura della scuola di musica Siphonicamente, dopo di che ci sarà la proiezione cinematografica “I baci più belli del cinema”, un video realizzato dagli allievi dei corsi di cinema dell’associazione Santa Marinella Viva. La serata si chiuderà con balli di gruppo di Paolo Lazzerini e del gruppo del centro anziani di Santa Severa nord.

