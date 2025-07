LADISPOLI – Un altro incidente, l’ennesimo sul litorale, è avvenuto poco fa in viale Europa, nei pressi del quartiere Miami. Una vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una moto alla cui guida c’era un giovane 18enne. Proprio il ragazzo è stato ad avere la peggio dopo la caduta rovinosa sull’asfalto. Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che la ha condotto in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Ladispoli così come la viabilità in un punto caotico.

