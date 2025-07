CIVITAVECCHIA – Se n’è andata nel suo modo, in punta di piedi. Antonella Rocchi, fondatrice e anima di Centumcellae News, è scomparsa questa mattina a 62 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia, tra gli amici e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.Giornalista attenta, discreta, mai sopra le righe, Antonella ha rappresentato per anni un punto di riferimento per i tanti che si sono formati nella redazione di via Traiana, aprendo loro le porte di un mestiere fatto di passione, rigore e cura per le parole. Tra quelle mura si programmava, si sperimentava, si lavorava: Antonella c’era sempre. Occhi puntati sul sito, sulle notizie, su ogni dettaglio. Ma anche sul futuro, sulle idee, sui sogni. Come quello degli ultimi anni rappresentato da Terme in Fiore, che è diventato un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di unire bellezza, natura e creatività. Amava la musica di Gianna Nannini, che spesso faceva da colonna sonora alle sue giornate. Sensibile, curiosa, precisa, sempre sincera. E sempre accogliente. Mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento invadente. Solo sorrisi veri e disponibilità autentica. Chi l’ha conosciuta sa quanto fosse raro il suo modo di esserci. Con delicatezza, con rispetto e con professionalità.