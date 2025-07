TARQUINIA – Calci, pugni, manganellate e coltellate. Violenta lite sabato sera in pieno centro storico a Tarquinia.

Due giovani, per cause in corso di accertamento, sono venuti alle mani, al punto che uno dei due ha anche tirato fuori il coltello.

Il fatto è avvenuto in piazza Cavour, nella piazza antistante il museo nazionale etrusco.

La violenta aggressione è avvenuta davanti agli occhi attoniti di tanti tarquiniesi costretti ad intervenire per bloccare la lite.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine che sono riuscite ad evitare il peggio. I due hanno infatti riportato, fortunatamente, solo ferite lievi.

Il fatto è stato ripreso in un video che in poco tempo ha fatto il giro dei social. Nel video si vede chiaramente come uno dei due litiganti cerca di bloccare l’altro, il quale reagisce sferrando al rivale diversi colpi con un manganello metallico.

I due uomini vengono subito divisi dalla gente, ma dopo pochi istanti riprende lo scontro nei pressi dell’edicola, davanti al teatro comunale Rossella Falk.

L’intervento di altre persone consente, ancora una volta, di dividere i due litiganti in preda alla furia; poi l’arrivo delle forze dell’ordine che bloccano definitivamente la lite.

