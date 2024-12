Posticipato a maggio 2025 l’avvio dei lavori sulla Roma Nord. La decisione è stata assunta ieri in seno alla commissione trasporti della Regione Lazio. I lavori, che interesseranno il tratto tra Morlupo e Montebello sarebbero dovuti iniziare a febbraio prossimo, ma è stato deciso questo slittamento per limitare i disagi ai pendolari in un periodo, tra l’altro, in cui sono aperte le scuole.

Alla Commissione ha partecipato l’amministratore delegato di Astral, Antonio Mallamo, che ha fatto sapere che l’intervento avrà una durata inferiore ai due anni previsti inizialmente e durerà al massimo 400 giorni.

Per ridurre al minimo i disagi, quando la tratta sarà chiusa, i treni soppressi saranno sostituiti dai bus con gli stessi orari, secondo quanto riferito da Cotral.