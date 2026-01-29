NEPI – La società Acqua di Nepi ha comunicato al Comune l’importo dei corrispettivi spettanti per l’anno 2025, calcolato in base ai litri di acqua minerale venduti: la cifra ammonta a 755.517 euro Iva compresa, in crescita rispetto all’anno precedente.

A questo importo si aggiungono ulteriori 65mila euro, versati dalla stessa società all’Ente Nepi, organismo dedicato alla promozione dello sviluppo turistico della città. L’Ente è presieduto dal sindaco Franco Vita e composto da un rappresentante della società, due consiglieri comunali di maggioranza e uno di minoranza. «Questi dati – commenta il sindaco Franco Vita – confermano la bontà delle scelte compiute dalle mie due amministrazioni: la prima con la firma del contratto di subconcessione della sorgente mineraria al gruppo Zoppas (Acqua San Benedetto), la seconda con il miglioramento e la proroga dell’accordo fino al 2039, scadenza della concessione mineraria a favore del Comune». Le risorse derivanti dall’attività della società sono state fondamentali per garantire bilanci solidi, migliorare i servizi offerti ai cittadini e avviare una riduzione dei tributi comunali, già inserita nel bilancio 2026.

«Proseguiamo su questa strada – conclude Vita – per continuare a investire sul benessere dei nepesini e sul futuro della nostra città».

