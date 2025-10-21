VITORCHIANO - Rinvenuto un ordigno bellico inesploso lungo la strada provinciale Valle del Vezza, nel territorio comunale di Vitorchiano. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 20 ottobre ed è stato prontamente segnalato ai carabinieri della stazione locale, che hanno subito messo in sicurezza la zona e informato le autorità competenti.

L’area è stata delimitata con transenne e cartelli di avviso per impedire l’accesso e garantire la sicurezza. A seguito della segnalazione, il sindaco Ruggero Grassotti ha firmato un’ordinanza con cui vieta l’accesso all’area interessata, consentendolo esclusivamente al personale incaricato delle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’ordigno.

Il divieto resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di bonifica da parte degli artificieri, che si occuperanno della neutralizzazione dell’ordigno. La cittadinanza è invitata a non avvicinarsi alla zona interdetta e a rispettare tutte le disposizioni per la tutela della sicurezza pubblica.

Lunedì mattina, nel territorio del Comune di Tuscania, era stato fatto brillare un altro ordigno bellico, rinvenuto da un agricoltore e risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

