CIVITAVECCHIA – «Da giorni abbiamo questi sacchi abbandonati all'altezza del civico 2. Ho inviato pec al Comune, alla società che gestisce la raccolta, ma nessuno è intervenuto». Arriva da un residente della via centrale della città la segnalazione per la presenza, da giorni, di buste di rifiuti indifferenziati e abbandonati sul marciapiede.

«Più volte ho richiesto l'installazione di fototrappole dato che ciclicamente si ripete questa situazione – ha aggiunto – ho anche chiesto di risalire al responsabile di questo degrado che porta anche la presenza di ratti». Spesso infatti i residenti di via Trieste lamentano degrado, scarsa attenzione, abbandono, noncuranza, oltre a disagi e disservizi vari.