Rifiuta di fare sesso con il ragazzo conosciuto via social e lui minaccia di bruciarle la casa. Per questo il giovane ieri è stato raggiunto dall’ammonimento del questore.

Secondo quanto ricostruito il giovane, dissimulando la sua vera identità con un profilo del Instagram falso, ha contattato una ragazza della Tuscia iniziando con la stessa uno scambio di messaggi. La relazione amicale è proseguita, tra messaggi e frequentazioni dirette, fino ai primi giorni di dicembre quando il ragazzo ha manifestato apertamente l’intenzione di avere con la ragazza degli incontri intimi, rivelando alla giovane come la conoscenza fosse predeterminata e mirata ad una relazione sessuale. Questa circostanza ha portato la vittima a interrompere immediatamente la frequentazione.

Non accettando la decisione della ragazza, il giovane per telefono e whatsapp, ha manifestato atteggiamenti ossessivi tali da “far insorgere - dicono dalla Questura - nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura nonché una condizione di allerta e stress psicologico”. L’uomo, infatti, le avrebbe inviato messaggi intimidatori dal tenore allarmante, arrivando persino a minacciare di bruciarle la casa.

Nell’ambito della costante attività esercitata dalla polizia per prevenire e combattere il dilagante fenomeno della violenza di genere nel corso del 2024 sono stati complessivamente adottati 9 ammonimenti per atti persecutori e 61 per violenza domestica, tutti finalizzati a tutelare le vittime di condotte maltrattanti e/o persecutorie.