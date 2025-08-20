SANTA MARINELLA – Ha riaperto oggi, mercoledì 20 agosto, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Santa Severa, in via della Monacella, 20, dopo i lavori di manutenzione straordinaria.

Tutti gli interventi sono stati realizzati in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali di Poste italiane finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.

Tra i principali miglioramenti, il nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia che, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Nella sede di Santa Severa, oltre agli sportelli polifunzionali sono disponibili la sala consulenza con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane. A disposizione della clientela anche la connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.

Molto utile per programmare la propria giornata la conferma di poter prenotare il proprio turno allo sportello da remoto tramite smartphone e tablet, anche per il giorno successivo, con l’app ufficio postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore.

Operativo anche l’ATM Postamat, disponibile 7 giorni su 7, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

La sede di via della Monacella osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

