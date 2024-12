FIUMICINO - La “giornata Europea dei Giusti”, istituita nel 2017 e celebrata ogni 6 marzo, è stata ricordata anche nella Scuola Porto Romano di Fiumicino con il convegno “I giusti nello sport” che ha visto la partecipazione del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Roberto Severini e del consigliere comunale Paolo Calicchio. «Ringrazio l’Istituto per l’invito e la presenza in alta uniforme del corpo della Polizia Locale. In una giornata così significativa come quella di oggi la vicinanza delle istituzioni alle scuole ed ai giovani, che rappresentano il capitale umano del nostro futuro, è un segnale molto importante. – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini, introdotto dalla giornalista e moderatrice dell’evento, Francesca Procopio -. Fiumicino è tra le prime città in Italia ad avere una crescita demografica in controtendenza con il dato nazionale; sono molte le nascite e sempre più famiglie decidono di venire a vivere nella nostro comune. Da qui l’esigenza di programmare e realizzare tutte le infrastrutture necessarie affinché i nostri ragazzi possano vivere in ambienti scolastici migliori e con impianti sportivi di qualità – prosegue -. Working in Progress per la realizzazione di una grande struttura che dovrà essere terminata, situata al centro di Fiumicino, un’eredità che ci tramandiamo dalla precedente amministrazione e che stiamo proseguendo.

A Parco Leonardo, inoltre, verrà realizzato una grande impianto sportivo che sorgerà su un terreno comunale; un’ iniziativa che stiamo portando avanti insieme al Presidente Severini ed all’ufficio di presidenza, di cui fa parte anche il consigliere Paolo Calicchio. Un progetto ampio che prevede di mettere a disposizione, nei modi e nelle forme consentite, gli spazi comunali per far riunire i giovani in luoghi di aggregazione e cultura. Fiumicino da qui a breve potrà misurarsi con le grandi città Europee in termini di qualità e di spazi per i nostri cittadini ;una città per le persone e non una città delle macchine; per fare questo dobbiamo realizzare le infrastrutture necessarie per poi riconsegnare questa città alla sua gente».

«Stiamo programmando l’istituzione del “Consiglio Comunale dei Giovani”, partendo dalle scuole, metteremo in campo un progetto innovativo per includere gli studenti e mostrare loro, dal unto di vista civico, come si devono avvicinare alle istituzioni per amministrare direttamente e consigliando i più anziani su quello che è la vita civile della nostra città per il bene della comunità», ha concluso il presidente Severini che ha fatto i complimenti a tutti gli alunni ed ai docenti della I.T. Porto Romano per le loro esibizioni musicali durante il convegno.