SANTA MARINELLA – Continuano gli eventi nel maniero di Santa Severa nella rassegna Natale al Castello. Il secondo appuntamento di Libri sotto l’Albero è in programma questa sera con Angelo Mellone e il suo podcast “Ripetizioni d’amore”, un invito a scoprire le nuove regole dell’amore, un tempo le emozioni, i gesti, persino le frasi erano sempre le stesse. Poi, tutto è cambiato e le relazioni ora passano dai social, le emozioni dagli emoji e il primo amore finisce con un blocco su Instagram.

Infine, il 28 dicembre, il protagonista sarà Marco Panella, che presenterà “Io sono Elettra”, la storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave. Da non perdere Magik Christmas il 21 e 28 dicembre, uno spettacolo di intrattenimento con trucchi incredibili e gag esilaranti adatto a tutti, a cura del Mago Mikele con due spettacoli di circa un’ora ciascuno. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio sorprendente, dove l’illusione incontrerà la risata in un’esperienza davvero magica, tra carte che spariranno, oggetti che fluttueranno e spettatori che diventeranno protagonisti. E poi l’intrattenimento musicale itinerante con le melodie della musica popolare e della tradizione natalizia eseguite con zampogna e cornamusa, il 23 dicembre, strumenti tipici che richiameranno le sonorità autentiche delle feste. Gli interventi musicali vedranno il duo muoversi tra i cortili e gli spazi del castello, permettendo agli spettatori di ascoltare le melodie tradizionali in modo coinvolgente. Il giorno di Natale, 25 dicembre, sarà allietato dal Christmas Show, quattro artisti di strada, trampolieri, scultori di palloncini e fantasisti, indosseranno costumi a tema natalizio, regalando momenti di stupore e divertimento a grandi e bambini. Tra giochi di equilibrio, sculture colorate e numeri di abilità, il pubblico vivrà un’esperienza indimenticabile. Nel giorno dedicato a Santo Stefano, il 26 dicembre uno spettacolo che unirà comicità, abilità tecniche e pura energia Street Circus Show e Fire Show una performance comica con equilibrismo, giocoleria e improvvisazione e uno spettacolo di fuoco che trasforma le piazze del Castello in un palcoscenico di pura magia visiva e per i bimbi Zucchero filato per tutti.

