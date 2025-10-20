Scatta il divieto di ritorno a Caprarola per l'uomo che lo scorso 19 agosto ha rapinato la filiale della Banca Lazio Nord. L'uomo, un 40enne colombiano residente nella provincia di Roma, impugnando un coltello a serramanico di grosse dimensioni, avrebbe puntato la lama alla gola di un addetto allo sportello affinché aprisse la cassa e gli consegnasse il denaro contenuto. Il colpo aveva fruttato 3 mila euro ma l'uomo si sarebbe reso responsabile di altre quattro rapine a Roma.

Denunciato alla competente autorità giudiziaria a seguito di attività investigativa condotta dai militari dell'Arma dei Carabinieri per i reati di rapina, sequestro di persona e porto abusivo di arma e sottoposto al provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere, non potrà fare rientro a Caprarola per quattro anni.

Analoga misura, per la durata di due anni, è stata irrogata nei confronti di un 48enne originario della provincia di Foggia, che è stato sorpreso dalla polizia stradale di Cassino presso il casello di Ceprano dell'autostrada A/1 alla guida di un semirimorchio risultato rubato nel territorio del comune di Ronciglione e segnalato alla procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.