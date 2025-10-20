PHOTO
Scatta il divieto di ritorno a Caprarola per l'uomo che lo scorso 19 agosto ha rapinato la filiale della Banca Lazio Nord. L'uomo, un 40enne colombiano residente nella provincia di Roma, impugnando un coltello a serramanico di grosse dimensioni, avrebbe puntato la lama alla gola di un addetto allo sportello affinché aprisse la cassa e gli consegnasse il denaro contenuto. Il colpo aveva fruttato 3 mila euro ma l'uomo si sarebbe reso responsabile di altre quattro rapine a Roma.
Denunciato alla competente autorità giudiziaria a seguito di attività investigativa condotta dai militari dell'Arma dei Carabinieri per i reati di rapina, sequestro di persona e porto abusivo di arma e sottoposto al provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere, non potrà fare rientro a Caprarola per quattro anni.
Analoga misura, per la durata di due anni, è stata irrogata nei confronti di un 48enne originario della provincia di Foggia, che è stato sorpreso dalla polizia stradale di Cassino presso il casello di Ceprano dell'autostrada A/1 alla guida di un semirimorchio risultato rubato nel territorio del comune di Ronciglione e segnalato alla procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.
Complessivamente, nel mese di ottobre, al termine delle accurate istruttorie svolte dalla polizia Anticrimine, nell'ambito dei poteri attribuiti al questore nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono state proposte due sorveglianze speciali, emanati quattro divieti di accesso alle aree urbane e dodici avvisi orali nei confronti di persone dimoranti nel Viterbese, pregiudicate per reati che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti a delitti contro la pubblica amministrazione, la persona e il patrimonio. Sono stati adottati inoltre 36 divieti di ritorno, per periodi di varia durata, nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia, a carico di soggetti resisi responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica realizzate fuori dal territorio di residenza o dimora abituale.