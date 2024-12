Non è bastata la squalifica per 5 anni inflitta dal giudice sportivo. Ora per il calciatore 27enne del Corchiano, che durante una partita di Terza categoria contro il Cellere, ha colpito l’arbitro procurandogli la frattura del braccio, arriva il daspo del questore. Il giocatore non potrà accedere e partecipare alle competizioni sportive per un periodo di 5 anni i. L’aggressione si era verificata lo scorso 30 novembre al campo sportivo “Santa Maria” di Corchiano dove allo scadere del primo tempo dell’incontro di calcio, il giocatore destinatario della misura si era scagliato contro l’arbitro, Edoardo Cavalleri della sezione di Civitavecchia, che aveva intimato l’espulsione ad un suo compagno di squadra, aggredendolo e procurandogli una frattura al braccio giudicata guaribile con trenta giorni di prognosi.

“La minuziosa ricostruzione dei fatti curata dagli operatori della polizia di Stato della Digos e della Divisione anticrimine - si legge in una nota della questura - ha consentito l’emissione del provvedimento del Daspo con il quale il Questore di Viterbo ha vietato al calciatore violento l’accesso alle manifestazioni agonistiche indette dalle federazioni sportive per i prossimi cinque anni”.

Per quel pugno l’arbitro Edoardo Cavalleri, 33enne fisioterapista, ha riportato l’infrazione del capitello radiale del gomito sinistro. L’episodio ha scatenato la protesta dei direttori di gara che, dall'Eccellenza fino all'Under 14, lo scorso fine hanno incrociato le braccia e le partite non si sono disputate.

Nei giorni scorsi Cavalleri è stato invitato a una riunione della Can della serie C.

«Volevo ringraziare Maurizio Ciampi per l’invito – ha detto Cavalleri – fa piacere sentire l’affetto di tutta l’Associazione: è successo a me, poteva succedere a tutti. Quante volte abbiamo sentito di episodi che coinvolgono colleghi? Il supporto, lo spirito associativo che ho sentito mi danno la spinta per andare avanti - ha concluso - E non demordo. Grazie anche al presidente Pacifici e al mio presidente di sezione Marco Sacco riferimento importante, persona di straordinaria sensibilità».