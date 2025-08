SANTA MARINELLA - Arte, musica, spettacolo e cultura, continuano ad animare le serate estive al castello di Santa Severa, dove la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2025” si conferma tra le più amate e seguite dell’intera regione. Il pubblico premia con entusiasmo un cartellone ricco e variegato, che continua a registrare il tutto esaurito, trasformando lo storico maniero affacciato sul mare in un punto di riferimento culturale del Lazio. Un successo costruito grazie alla visione della Regione Lazio, all’organizzazione di Lazio Crea e alla direzione artistica di ATCL che, insieme, hanno saputo dar vita a un progetto culturale inclusivo e trasversale, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio. Grande successo anche per la mostra “Warhol e Banksy”, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, aperta al pubblico fino al 18 settembre. L’esposizione propone un confronto affascinante tra due protagonisti assoluti della scena artistica internazionale: Andy Warhol, icona della pop art, e Banksy, enigmatico maestro della street art. La settimana fino 10 agosto continua con una serie di appuntamenti da non perdere a partire dalle proiezioni cinematografiche per “Le dive della Titanus”, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale e Titanus, che rende omaggio alle protagoniste indimenticabili del cinema italiano. Oggi tocca a Claudia Cardinale in Audace colpo dei soliti ignoti, di Nanni Loy. Il 7 agosto il castello si apre alla poesia musicale con “Voli imprevedibili, omaggio a Franco Battiato, un viaggio emozionante tra parole e suoni dedicato a uno dei più grandi innovatori della musica italiana. Un tributo sentito e profondo, che celebra la capacità di Battiato di elevare il pop a strumento di riflessione spirituale, filosofica e culturale. L’8 agosto spazio alla solennità e all’eleganza con il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato, una formazione musicale di eccellenza che coniuga tradizione e modernità. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e parate, la Fanfara ha ampliato nel tempo il proprio repertorio, spaziando dalla musica classica alle sonorità contemporanee. Con sede a Roma e composta da 50 musicisti, l’ensemble è diretta dal Maestro Massimiliano Profili. Il 9 agosto le mura del castello vibreranno al ritmo del rock con il concerto degli Italian Dire Straits, la tribute band considerata da molti esperti la migliore in Europa nel rendere omaggio all’iconico gruppo britannico guidato da Mark Knopfler. Il 10 agosto torna uno degli appuntamenti più raffinati del panorama culturale ed enogastronomico del Lazio “Libri e Calici”, la rassegna che unisce letteratura e vino nella magica cornice del Castello di Santa Severa. L’edizione 2025 si presenta con un format evoluto e immersivo, capace di fondere il piacere della lettura con la presenza diretta degli autori e con la valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola del territorio, grazie alla curatela di Arsial. Sempre il 10 agosto, dopo l’incontro di “Libri e Calici”, il pubblico del castello potrà lasciarsi incantare da Café Rouge Circo, uno spettacolo di circo contemporaneo e teatro di strada che unisce tecnica, poesia e umorismo in un vortice di emozioni. In scena, una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere danno vita a un'esibizione dinamica e coinvolgente, in cui terra e aria si fondono tra numeri mozzafiato: equilibrismi su scala libera, contorsioni sospese a metri da terra e sorprendenti invenzioni visive. Lo spettacolo è firmato dal collettivo Circo Bipolar, nato dall’incontro tra Costanza e Shay nel 2013 sotto un grande tendone circense a Roma.

