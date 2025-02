Un viaggio tra antichi mestieri, sapori autentici e paesaggi senza tempo, è questa l’essenza che PromoTuscia ha portato alla Borsa internazionale del Turismo (Bit) di Milano, raccontando il Lazio attraverso le esperienze più autentiche.

Alla Bit, PromoTuscia ha presentato un’offerta turistica che valorizza le tradizioni locali e il turismo esperienziale del progetto Lazio Artigiana, realizzato da Cna Viterbo e Civitavecchia con il finanziamento della Regione Lazio per la creazione di reti d’impresa.

Attraverso questa iniziativa, l’evento ha offerto ai tour operator internazionali un’anteprima di un turismo che esce dai circuiti convenzionali per immergere i visitatori nel cuore pulsante della cultura e dell’artigianato locale.

Al centro dell’offerta, destinata a un pubblico sempre più attento all’autenticità e all’immersione nei territori, ci sono itinerari costruiti su misura per far vivere ai visitatori un’esperienza diretta con gli artigiani locali.

I pacchetti presentati, che hanno suscitato grande interesse tra gli operatori del settore, includono laboratori di ceramica, legatoria, lavorazione del vetro e oreficeria, oltre a visite nei borghi storici, degustazioni di prodotti tipici e percorsi nelle dimore storiche.

Lazio Artigiana nasce con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio di saperi e tradizioni artigianali della regione, creando un network di imprese capaci di offrire esperienze uniche ai viaggiatori e generando nuove opportunità di crescita per il settore.

Durante la kermesse dedicata al turismo, PromoTuscia ha incontrato tour operator provenienti da Sudafrica, Stati Uniti, Canada, Norvegia, e Danimarca, tutti interessati alle potenzialità del turismo esperienziale nel Lazio. Anche importanti operatori italiani che hanno un focus sul prodotto Experience Italy.

«Abbiamo proposto pacchetti in linea con le ultime tendenze: la parola d’ordine è viaggio emozionale all’insegna della consapevolezza green, della ricerca di spazi e tempi per il benessere - ha dichiarato Maria Luigina Paoli, co-titolare di PromoTuscia - Tra le tendenze lifestyle, emerge l'interesse per l’alto artigianato. Visitare le botteghe artigiane e le bellezze della Tuscia significa coniugare tutto questo».

Grande soddisfazione anche da parte di Attilio Lupidi, segretario di Cna Viterbo e Civitavecchia, che ha commentato: «L’artigianato rappresenta l’anima del nostro territorio e un attrattore turistico di primo livello. Il progetto presentato alla Bit dimostra come l’unione tra cultura e storytelling possa trasformarsi in una concreta opportunità economica per le imprese locali».