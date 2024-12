Prima lo truffa, poi scoperto, lo minaccia di morte qualora l’avesse denunciato. E’ pluripregiudicato di Latina è stato denunciato dai carabinieri di Carbognano per estorsione e truffa. L’indagine è scaturita da una denuncia-querela da un residente. Il presunto malfattore, fingendosi interessato all’acquisto di un faro messo in vendita dalla vittima su una piattaforma commerciale di acquisti online, è riuscito a raggirarla, sottraendole 2.000 euro attraverso una indebita ricarica di una carta PostePay. Una volta realizzato di essere stato truffato, l’uomo ha contattato il truffatore per chiedere la restituzione del denaro. Quest’ultimo lo ha minacciato di morte nel caso in cui avesse deciso di sporgere denuncia. Il Comando stazione di Carbognano ha prontamente informato l’autorità giudiziaria, che ha avviato le procedure del caso. Le indagini continuano, mentre si ripetono gli appelli ad usare tutte le accortezze del caso quando si effettuano compravendite online.