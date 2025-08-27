CIVITAVECCHIA – È tornato in libertà il 65enne arrestato sabato scorso dai carabinieri tra viale Garibaldi e largo Plebiscito. L’uomo, originario della Campania, senza fissa dimora e che intrattiene i passanti con giochi di prestigio, era stato accusato di violenza sessuale per aver tentato di baciare una giovane turista portoghese. Sul posto si erano portati i carabinieri, allertati da alcuni passanti richiamati dalle urla della giovane. Martedì mattina si è svolto l’interrogatorio dell’uomo, assistito dall’avvocato Anna Maria Guerri che ha chiesto per lui la remissione in libertà, non sussistendo i presupposti per la configurazione del reato, parlando invece di un “fraintendimento” tra i due. Il gip Francesca Romana Maellaro, dopo averlo ascoltato, ha accolto la richiesta del legale.

