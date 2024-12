I carabinieri hanno identificato e denunciato l’uomo che a fine giugno con un pugno ha reso inservibile il bancomat dell’ufficio postale di Vasanello. Si tratta di un 40enne del posto che è stato denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di un pubblico servizio.

Le indagini erano iniziate dalla denuncia della responsabile dell’ufficio postale di Vasanello si era recata in caserma per segnalare che ignoti malfattori, nel cuore della notte, avevano danneggiato lo sportello Atm, peraltro l’unico presente in quella giurisdizione per l’erogazione di denaro contante.

Immediatamente i carabinieri avevano acquisito i filmati di videosorveglianza, e avviato un’accurata attività di polizia tesa alla identificazione dell’uomo, che nella notte indicata dalla responsabile dell’ufficio postale, aveva preso a pugni a mani nude lo schermo, rendendolo inservibile.