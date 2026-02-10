CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord esprime soddisfazione per il primo incontro istituzionale svoltosi nel corso della settimana scorsa con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa.

«L’incontro – spiegano – si è svolto in un clima di assoluta collaborazione, dialogo e condivisione di obiettivi comuni, rappresentando un primo e significativo passo verso il rafforzamento dei rapporti tra il porto, la città e il sistema economico-commerciale del territorio».

Per Confcommercio Litorale Nord hanno partecipato all’incontro il Presidente Graziano Luciani, il vice Presidente Antonio Palomba ed il Responsabile Territoriale Cristiano Avolio.

Nel corso del confronto è stata ribadita l’importanza strategica del crocierismo per Civitavecchia e per l’intero comprensorio, non solo come leva fondamentale per il turismo, ma anche come opportunità concreta di sviluppo economico per le attività commerciali, la ristorazione e i servizi cittadini. Al centro del dialogo, la volontà condivisa di migliorare e rafforzare il rapporto tra porto e città, favorendo una maggiore integrazione tra i flussi crocieristici e il tessuto urbano e commerciale.

Confcommercio Litorale Nord ha confermato la piena disponibilità a collaborare attivamente, mettendo a disposizione la propria rete associativa e il proprio ruolo di rappresentanza delle imprese, con l’obiettivo di trasformare il crocierismo in valore reale e diffuso per il territorio.

«L’incontro – commentano dall’associazione di categoria – segna l’avvio di un percorso di confronto strutturato che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di dialogo e con la definizione di azioni concrete, condivise e orientate allo sviluppo economico, all’attrattività della città e al rafforzamento del legame tra porto, città e attività commerciali».

