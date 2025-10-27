CIVITAVECCHIA – La Civitavecchia servizi pubblici srl comunica che il Tar Lazio Roma con sentenza numero 18701/2025, accogliendo il ricorso proposto dalla presidente, avvocato Francesca Romana Tomaselli, e dal nuovo Cda della società appena insediatosi, con l’ausilio dell’avvocato di fiducia Francesco Antonio Caputo, ha dichiarato la nullità della lex specialis e di tutti gli atti che la compongono, inerenti la procedura indetta per l’affidamento “in concessione mediante procedura aperta di servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera scalanti nel Porto di Civitavecchia. - periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2041 C.I.G.: B26A109248”.

«La sentenza – spiegano da Csp – rappresenta una vittoria di grande importanza per la Società che aveva visto ledere il proprio interesse legittimo proprio dall’espletamento della gara suddetta. La Presidente e il CdA esprimono il proprio ringraziamento per il lavoro svolto al difensore di fiducia e a tutto lo staff tecnico che ha collaborato a questo grandioso risultato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA