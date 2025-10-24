PHOTO
CIVITAVECCHIA – Il Comitato Promotore del Referendum Cittadino per l’uscita dalla Città Metropolitana ha raggiunto le duemila firme necessarie per presentare la richiesta di indizione del referendum.
«Per evitare che il mancato riconoscimento di alcune firme possa causare il rigetto da parte della Commissione Elettorale della richiesta di referendum – hanno spiegato - nella giornata di domani, sabato 25 ottobre, a partire dalle 9,30 presso Conad Il Mare a San Gordiano si terrà una raccolta firme straordinaria».
Il Comitato invita tutti i civitavecchiesi che ancora non lo avessero fatto a recarsi al tavolo ed apporre la propria firma, in modo da consentire ai cittadini di esprimere la propria volontà attraverso lo strumento del referendum.