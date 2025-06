La polizia ha sventato la truffa del finto avvocato ai danni di un’anziana. E’ accaduto nella giornata di ieri in un comune della Tuscia quando i poliziotti, a seguito di un’attività info investigativa, hanno arrestato due italiani originari del casertano che stavano per porre in essere la classica “truffa del finto avvocato” ai danni di una donna di circa 80 anni.

L’anziana era stata convinta telefonicamente da un altro membro della banda a racimolare cinquemila euro in contanti per far rilasciare il fratello che si trovava in stato di fermo presso una Stazione dei Carabinieri a seguito di un incidente stradale nel quale aveva investito una donna.

La vittima aveva effettivamente già preparato il denaro in una busta, ma quando i due si sono presentati per prelevare il contante sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti della squadra mobile della Questura di Viterbo che li hanno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il questore di Viterbo ha emesso nei loro confronti anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia di Viterbo per la durata di tre anni.