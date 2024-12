FIUMICINO - Si è tenuto a Fiumicino un convegno organizzato dall’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Civitavecchia e patrocinato dal Comune. Al centro del dibattito, dedicato ad enti pubblici, liberi professionisti ed imprese , la sfida del PNRR e l’opportunità di rilancio che rappresenta per l’economia.

Ad illustrare le diverse caratteristiche e possibilità offerte dal piano per promuovere il rilancio economico a lungo termine, sono intervenuti: il segretario generale di Fiumicino, Giuseppe Alemanno, il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, il presidente della commissione imprese e PNRR il Dott. Francesco Perugini, il Pfor. Enrico Michetti, Diritto degli Enti Locali Università di Cassino, Ermanno Mencarelli, Dirigente Comunale, Giovanni Colucci, esperto PNRR e Fondi Europei.

«Un litorale importante quello che si articola lungo le nostre coste, caratterizzato da città che tra di loro hanno forti sinergie, speranze e obiettivi condivisi, ma tutte queste risorse devono essere gestite da una classe dirigente che con “classe” sappia intraprendere le giuste strategie per incentivare lo sviluppo territoriale. – ha sottolineato il sindaco Mario Baccini, durante il suo intervento -. La città di Fiumicino è stata protagonista in questo e si è attivata molto su stanziamenti per progetti che oggi stiamo portando avanti, ma dobbiamo fare ancora tanto perché si elevi anche il livello delle progettazioni e delle consulenze tecniche , utili non solo per la “capacità” di chiedere fondi, ma soprattutto per poter contare su progetti veri, strutturati e che diano alla comunità una programmazione a lungo periodo, funzionale al quadro urbanistico.

Diventa quindi fondamentale la collaborazione e l’intesa tra le imprese, le aziende ed i professionisti perché l’opportunità del PNRR è unica e se si è fuori da questo progetto si perde la possibilità di alzare il livello della qualità dei servizi al cittadino.

Gli esperti, contabili e commercialisti sono dunque “attori” fondamentali che si innestano in un piano politico ed economico di collaborazione in un’ottica di economia sociale di mercato come scelta dell’ azione politica che punta alla soddisfazione dei bisogni delle persone», ha concluso il sindaco Mario Baccini.