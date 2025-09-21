LADISPOLI – Convocato un nuovo consiglio comunale per il prossimo 25 settembre alle ore 18 presso l’aula consiliare di piazza Falcone. A renderlo noto è stato il presidente della massima assise cittadina, Carmelo Augello. All’ordine del giorno mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Ci sarà quella di Governo Civico sugli affidamenti diretti alla Pro loco riguardo agli eventi, di Ladispoli Cambia e Progetto Ladispoli sui problemi di pubblica illuminazione riscontrati in diversi quartieri della città. In blocco da parte dell’opposizione anche quella relativa al potenziamento delle corse sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia e in più aggiunta di un treno notturno per i giovani del territorio. A seguire anche la richiesta da presentare alla Regione Lazio di un punto che sia strutturato con un’equipe medica della Asl per le cure primarie, l’introduzione di strumenti di amministrazione condivisa per la cura degli spazi scolastici e promozione della cittadinanza attiva e ancora altre questioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA